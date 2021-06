Bombeiros controlam grande incêndio no centro de Londres

Duas pessoas precisaram ser atendidas, nesta segunda-feira (28), por inalação de fumaça em consequência de um incêndio declarado em uma instalação industrial no centro de Londres, que causou grande fumaça e a intervenção de quase cem bombeiros, informaram os socorristas.



"O fogo em Elephant and Castle já está controlado. Os bombeiros permanecerão no local durante as próximas horas para resfriá-lo totalmente", tuitou o Corpo de Bombeiros da capital britânica, que enviou 15 caminhões.



"O incidente não é considerado de natureza terrorista", informou a polícia de Londres, que teve que fechar várias ruas.



Até o momento, não se sabe as causas do incêndio, que queimou três estabelecimentos comerciais localizados sob os trilhos da estação de Elephant Castle, assim como seis carros estacionados perto e uma cabine telefônica.



Os bombeiros pediram ao público que evite a região e feche as janelas, devido à espessa nuvem de fumaça que é visível a uma grande distância do outro lado do rio Tâmisa.



"Duas pessoas - um policial e um cidadão - estão sendo atendidas por inalação de fumaça", explicou o prefeito da cidade, Sadiq Khan, agradecendo a rápida intervenção dos serviços de socorro e desejando uma pronta recuperação aos afetados.



Entre os vídeos compartilhados no Twitter pelos bombeiros da capital britânica, um deles mostrava uma grande explosão sob os arcos do viaduto.



A polícia de transportes informou que a estação foi evacuada e os trens não estão parando nela.