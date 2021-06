Lázaro Barbosa é morto pela polícia em Goiás

O suposto assassino de quatro pessoas Lazáro Barbosa, que mantinha a região de Brasília em suspense, foi morto nesta segunda-feira (28), após 20 dias de uma operação de busca que mobilizou quase 300 policiais - informaram fontes oficiais.



A mídia divulgou vídeos em que vários policiais carregam um corpo ensanguentado, aparentemente sem vida, o qual jogam em uma ambulância antes de se abraçarem gritando: "Acabou!".



O secretário de Segurança Pública do estado de Goiás, Rodney Miranda, informou à imprensa que Lázaro Barbosa, de 32 anos, morreu após um confronto com as forças de segurança, durante o qual chegou a "descarregar uma pistola", nos arredores da cidade de Águas Lindas em Goiás.



Segundo Miranda, Barbosa foi localizado em uma casa junto com sua ex-esposa e ex-sogra, que estão sendo interrogadas. O secretário afirmou que o foragido contava com o apoio de "uma rede que lhe dava proteção".



Na semana passada, a polícia prendeu um fazendeiro acusado de ter ocultado o suposto assassino durante cinco dias.



A operação de busca, que mobilizou quase 300 policiais com drones, helicópteros e cães farejadores, começou em 9 de junho, depois que quatro membros de uma família de uma zona rural de Ceilândia, no Distrito Federal, foram esfaqueados até a morte.



Durante sua fuga, Barbosa manteve três membros de uma família reféns, que depois foram resgatados pela polícia.



A operação se concentrou na região de Cocalzinho de Goiás, uma pequena cidade no coração do Cerrado, a 75 km da capital do país.



Barbosa, natural da Bahia, tinha uma longa experiência na arte de fugir da polícia.



Preso em 2011 por roubo e estupro, ele fugiu da prisão em 2016. Foi novamente detido e voltou a fugir em 2018 de um presídio de Águas Lindas.