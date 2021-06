Variante Delta do coronavírus atinge a Rússia e ameaça várias regiões do mundo

A cidade russa de São Petersburgo registrou um número recorde de mortes por covid-19 nesta segunda-feira (28), enquanto se prepara para receber uma partida das quartas de final da Eurocopa, apesar da disseminação da variante Delta do coronavírus, que causa um aumento global de infecções.



Embora os países ricos tenham começado a reduzir as infecções por meio de rápidas campanhas de vacinação, os surtos continuam a se espalhar de Bangladesh à América do Sul com a disseminação da variante Delta, que foi detectada pela primeira vez na Índia.



Essa cepa, que já é encontrada em 85 países, é a mais contagiosa de todas as variantes do coronavírus identificadas até o momento, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).



A sua propagação causou alarme com o campeonato europeu de futebol, que é celebrado em muitos locais do continente.



Um alto funcionário da Comissão Europeia expressou nesta segunda-feira "dúvidas" sobre a possibilidade de o Reino Unido, infectado pelo vírus, sediar as semifinais e a final da Eurocopa em Wembley, instando a Uefa a "analisar" a escolha da sede.



O Reino Unido está lutando contra um aumento acentuado da variante Delta, que causa uma taxa de infecção quatro vezes maior que a da União Europeia.



Mas o governo rejeitou qualquer sugestão de que as partidas finais sejam disputadas em outro lugar.



Margaritis Schinas, vice-presidente da Comissão Europeia, disse que não via sentido na disputa das semifinais, em 6 e 7 de julho, e da final da Eurocopa, marcada para 11 de julho, em Londres para um grande público.



Apesar das preocupações, o novo ministro da Saúde britânico disse que o governo pretendia suspender todas as restrições ao vírus na Inglaterra em 19 de julho, conforme planejado.



"Nenhuma data que escolhemos traz risco zero para covid. Porque sabemos que não podemos simplesmente eliminá-la, temos que aprender a conviver com ela", disse Sajid Javid no Parlamento.



"Também sabemos que as pessoas e as empresas precisam de segurança, por isso quero que cada passo seja irreversível. As restrições à nossa liberdade devem acabar."



O Reino Unido foi um dos países mais afetados pela pandemia, registrando cerca de 128.000 mortes.



- Preocupação pelos Jogos Olímpicos -



Em Moscou, o epicentro do surto russo, as empresas foram obrigadas a enviar alguns de seus trabalhadores não vacinados para casa e o prefeito pediu aos moradores que se vacinassem.



A Rússia está experimentando uma explosão de novos casos relacionados à variante Delta, e Moscou e São Petersburgo registraram recordes de mortes nesta segunda-feira.



São Petersburgo sediou seis jogos da Eurocopa apesar do aumento de casos, mas os organizadores do torneio na Rússia disseram que a partida das quartas de final de sexta-feira "ocorrerá como planejado".



O número de espectadores foi limitado à metade, mas o evento continua atraindo mais de 26.000 pessoas.



Outro grande evento foi interrompido, com a transferência da Copa do Mundo de Críquete Twenty20 da Índia para os Emirados Árabes Unidos devido à pandemia.



E o presidente do comitê olímpico japonês, Yasuhiro Yamashita, alertou nesta segunda-feira que "não há como" garantir que não haja casos do vírus entre os atletas presentes nos Jogos de Tóquio, depois que dois integrantes da equipe de Uganda testaram positivo na semana após a chegada.



- "Como pagamos o aluguel?" -



Com o aumento dos casos de uma pandemia que já matou mais de 3,9 milhões de pessoas em todo o mundo, as autoridades estão correndo para vacinar suas populações.



O vírus continua a se espalhar por toda a região da Ásia-Pacífico, com milhares de pessoas em confinamento na capital de Bangladesh antes de uma nova paralisação generalizada.



O país do sul da Ásia está fechando em etapas até quinta-feira, uma decisão que provocou a saída de dezenas de milhares de trabalhadores migrantes das cidades.



"Não tivemos escolha a não ser partir (da capital, Daca)", disse Fatema Begum, 60, à AFP enquanto esperava por uma balsa.



"No confinamento não há trabalho. E se não trabalharmos, como vamos pagar o aluguel?"



A Tailândia também impôs restrições a restaurantes, construções e reuniões na capital Bangkok e seus arredores desde segunda-feira, devido a um aumento nas infecções.



- A batalha ainda não foi vencida -



Nos Estados Unidos, os dados mostraram que, após um rápido declínio em dois meses, a taxa de infecções se estabilizou desde meados de junho devido a picos localizados em regiões com menores taxas de vacinação do país.



No entanto, a situação melhorou dramaticamente em algumas localidades que foram epicentros da pandemia, graças às rápidas campanhas de vacinação.



Toda a Itália se tornou uma nação livre de máscara e de "baixo risco" nesta segunda-feira, uma mudança drástica desde o início do ano passado, quando foi um símbolo global da crise do coronavírus.



No entanto, o ministro da Saúde, Roberto Speranza, apelou aos italianos para permanecerem vigilantes. "A batalha ainda não foi vencida", disse ele.