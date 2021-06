Artista belga Jan Fabre será processado por assédio sexual

O polêmico artista plástico, coreógrafo e diretor de teatro belga Jan Fabre, de 62 anos, será processado por acusação de assédio sexual no ambiente de trabalho - anunciou a Justiça local nesta segunda-feira (28).



Famoso por sua arte provocativa e de forte conteúdo erótico, Fabre será processado por "violência" e "intimidação sexual no local de trabalho" contra "12 funcionários", assim como por "atentado ao pudor" de uma pessoa.



A primeira audiência do caso será em 21 de setembro, informou um tribunal da Antuérpia.



Em 2018, um grupo de bailarinos e ex-colaboradores de Fabre na companhia de dança Troubleyn publicou uma explosiva carta aberta com denúncias. Nela, descreviam um ambiente de assédio e de intimidação sexual.



Os signatários denunciaram que as humilhações "eram diárias".



Além disso, afirmaram que o artista convidava algumas dessas pessoas para sua residência para apresentações de arte, mas que, na realidade, tratava-se de encontros, nos quais ele se insinuava sexualmente.



A carta impulsionou a abertura de uma investigação por parte do Ministério Público da Antuérpia.



Em 2012, Fabre já havia se envolvido em uma polêmica espetacular na Antuérpia por maus-tratos a gatos, como parte de uma instalação artística.