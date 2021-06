Duas pessoas são esfaqueadas na Alemanha, agressor fugiu

Um homem feriu duas pessoas com uma arma branca, nesta segunda-feira (28), na cidade alemã de Erfurt (centro) - informou a polícia local, acrescentando que o agressor está sendo ativamente procurado.



Os dois transeuntes, de 45 e 68 anos, foram hospitalizados, mas não correm risco de vida, acrescentou a polícia da cidade da Turíngia.



O agressor, um homem loiro entre 20 e 30 anos e que teria uma cicatriz no rosto, conseguiu fugir.



Este ataque acontece três dias depois de um somali de 25 anos, com problemas psicológicos, ter matado três pessoas com uma faca no centro da cidade bávara de Wurtzburgo.



Neste caso, os investigadores ainda buscam determinar se o ataque - de "incrível brutalidade", segundo uma autoridade local - foi motivado por uma radicalização islâmica, ou pelos distúrbios psiquiátricos do autor.