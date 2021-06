Espanha volta a exigir teste anticovid de britânicos que forem às Baleares

A Espanha voltará a exigir um teste anticovid-19 negativo dos turistas britânicos que viajarem para o arquipélago das Baleares, devido ao aumento dos contágios em seu país - informou o presidente do governo, Pedro Sánchez, na segunda-feira (28).



O anúncio se dá, depois de o governo britânico colocar as Ilhas Baleares na "lista verde" de destinos turísticos. Isso significa que, a partir de 30 de junho, os britânicos que forem para este popular destino turístico não precisarão cumprir quarentena em seu retorno.



A medida faz prever um grande fluxo de britânicos para o arquipélago mediterrâneo. No último ano antes da pandemia, em 2019, eles representaram 3,7 milhões dos 13,7 milhões de turistas recebidos pelas Baleares.



Referindo-se a uma "evolução negativa" dos contágios no Reino Unido, Sánchez disse na rádio Cadena Ser que os turistas britânicos que viajam para as Ilhas Baleares precisarão "ou da vacinação completa ou de um PCR negativo".



"Vamos aplicar em um prazo de 72 horas (a partir de quinta-feira) e, assim, os operadores turísticos e os turistas britânicos poderão se adaptar, efetivamente, a estas novas regras que estou anunciando", completou Sánchez.



Na tentativa de reativar seu setor turístico, crucial para o país e devastado pela pandemia do coronavírus, a Espanha havia levantado desde 24 de maio a exigência de que os britânicos apresentassem um PCR negativo para entrar no país.



Os britânicos eram o primeiro contingente de visitantes estrangeiros à Espanha em tempos normais (18 milhões em 2019).



A Espanha abriu suas fronteiras em 7 de junho a todos os turistas do mundo que já tenham sido totalmente vacinados. Os europeus que ainda não se enquadram nesta categoria podem entrar no país, apresentando um teste negativo para covid-19.