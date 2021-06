Honduras recebe 1,5 milhão de doses de vacinas anticovid doadas pelos EUA

Honduras, que só conseguiu imunizar 62.000 pessoas contra a covid-19 por falta de vacinas, recebeu neste domingo (27) 1,5 milhão de doses da Moderna doadas pelos Estados Unidos, informou o governo.



Durante a cerimônia de recepção das vacinas, transportadas de Miami ao aeroporto de San Pedo Sula, 180 km ao norte da capital, o presidente hondurenho, Juan Orlando Hernández, deu os agradecimentos "com nome e sobrenome ao presidente (Joe)Biden (e) à vice-presidente, Kamala Harris".



"Honduras é o primeiro país latino-americano que recebe uma doação de vacinas das 80 milhões prometidas por Biden" a países amigos dos Estados Unidos, destacou a Presidência em um comunicado.



O governo americano anunciou na segunda-feira uma doação de 14 milhões de doses de vacinas para a América Latina e o Caribe no âmbito do programa Covax da Organização Mundial da Saúde (OMS).



Puerta disse que com a entrega americana, Honduras recebeu cerca de dois milhões de doses doadas por Israel, El Salvador, México e através do mecanismo Covax. O país também comprou imunizantes da Rússia.



Médicos hondurenhos criticaram o governo de Hernández pelo atraso de três meses com que as pessoas que receberam a primeira dose vão tomar a segunda.



O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) informou em um comunicado que apenas 62.000 pessoas foram completamente imunizadas no país, uma das taxas mais baixas da América Latina, porque os imunizantes estão "fora do alcance" da população.



Honduras enfrenta atualmente o pior momento da pandemia de covid-19, com um sistema sanitário colapsado.



O boletim oficial de sábado registrou 1.279 novos contágios. Desde o começo da crise, foram contabilizados no país 259.628 casos e 6.916 óbitos em uma população perto de dez milhões de habitantes.