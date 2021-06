Protestos no Líbano terminam com vários feridos

Dezoito pessoas ficaram feridas na região norte do Líbano em confrontos durante a noite entre as forças de segurança e manifestantes revoltados com a grave crise econômica, informou uma organização médica neste domingo.



Os protestos na cidade de Trípoli explodiram depois que a libra libanesa registrou uma cotação mínima histórica no mercado paralelo devido à crise financeira do país que, segundo o Banco Mundial, pode ser a mais grave no mundo desde meados do século XIX.



Os manifestantes tentaram entrar na madrugada de sábado para domingo em edifícios oficiais, incluindo uma sucursal do Banco Central, e o exército foi mobilizado para conter a multidão.



"Dezoito pessoas, entre civis e soldados, foram feridos, com quatro hospitalizações", afirmou o Corpo de Emergência e Socorro, uma organização médica local.



Alguns ferimentos foram provocados por balas de borracha e bombas de efeito moral, segundo um porta-voz da organização.



O exército afirmou que 10 soldados foram feridos em Trípoli, a maioria por manifestantes em motocicletas que lançaram bombas de efeito moral.



Também foram registrados protestos menores na capital Beirute e na cidade de Sidon (sul).



O colapso financeiro provocou indignação dos libaneses com a classe política, considerada corrupta e incapaz de resolver os problemas do país.



O Líbano está se um governo plenamente funcional desde a grande explosão no porto de Beirute em agosto, que matou mais de 200 pessoas e destruiu parte da capital.



O governo renunciou depois da tragédia e as negociações para a formação de um novo Executivo fracassaram repetidamente desde então.