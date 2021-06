Confrontos em região aurífera da Bolívia deixam dez feridos

Dez pessoas ficaram feridas neste sábado (26) em enfrentamentos registrados entre exploradores de ouro e moradores de uma região mineradora da Bolívia e a polícia foi ao local para evitar mais incidentes, informou uma fonte oficial.



"Temos contabilizados até agora 10 cooperativistas [trabalhadores de empresas privadas] feridos, temos policiais também", afirmou o vice-ministro de Regime Interno e Polícia, Emilio Rodas.



O incidente ocorreu quando camponeses locais entraram na concessão mineradora para ocupá-la e explorar o metal precioso na região de Mapiri, 140 km ao norte da cidade de La Paz.



As pessoas se feriram "nos enfrentamentos" entre os trabalhadores auríferos e os moradores, disse Rodas. "Se a polícia não estivesse lá, provavelmente teríamos consequências mais graves", acrescentou.



Ele disse, ainda, que foi comprovado o uso de dinamite, embora "com fins de amedrontamento".



Vídeos caseiros que circulam nas redes sociais mostram civis denunciando o uso de explosivos e armas de fogo.



Os trabalhadores auríferos exploram o mineral principalmente nos leitos do rio. Na região de Mapiri são recorrentes os confrontos com os moradores, que reivindicam o direito de propriedade dos terrenos.