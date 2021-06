Marcha do Orgulho LGBTQIA+ reúne 30 mil pessoas em Paris

Pela primeira vez, marcha em Paris começou do subúrbio em direção ao Centro da capital francesa (foto: Thomas COEX/AFP)

Cerca decaminharam neste sábado (26/6) até o Centro de Paris na, que pela primeira vez desde 1977 se originou no subúrbio da capital francesa. "Os gays parisienses conhecem muito pouco os subúrbios, por isso trazer o orgulho para cá é demonstrar que é de todos", afirmou Romain, de mãos dadas com o namorado.A marcha, na qual alguns usavam máscaras, mas muitos não, começou em Pantin, a nordeste, nos arredores de Paris, e chegou à Praça da República, local habitual de manifestações na capital da França."Seine-Saint-Denis (onde fica Pantin) é o departamento mais pobre da região metropolitana, portanto (trazer a marcha a partir dali) também é uma forte" mensagem política, disse Mathias Neviere, copresidente da organização Inter-LGTB (lésbicas, gays, transexuais e bissexuais), que organizou o desfile.Samuel, de 27 anos, que mora em Paris há sete anos, disse que queria com sua participação "demonstrar que todos somos seres humanos, com os mesmos direitos".