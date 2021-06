Ex-chefe do Tesouro do Reino Unido, Sajid Javid é o novo ministro da Saúde

O ex-chefe do Tesouro do Reino Unido Sajid Javid substituirá Matt Hancock como ministro da Saúde do país. O até então ocupante do cargo renunciou neste sábado (26), após admitir que havia violado o distanciamento social.



O novo ministro foi secretário do Tesouro no início do governo do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, mas pediu demissão do cargo em fevereiro de 2020. Javid também foi ministro do Interior do governo da ex-premiê Theresa May, que antecedeu Johnson.



Ontem, o jornal britânico Sun publicou fotos em que Matt Hancock aparecia em seu escritório abraçando uma mulher com quem supostamente teve um caso. De acordo com a reportagem, as imagens tiradas de um circuito fechado de televisão são de seis de maio, 11 dias antes de o governo flexibilizar a quarentena.