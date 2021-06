Casa Branca tenta colocar pacote de infraestrutura 'de volta aos trilhos'

A Casa Branca tem tentado colocar o acordo bipartidário fechado pelo presidente do Estados Unidos, Joe Biden, para o pacote de infraestrutura "de volta aos trilhos". Ontem (25) senadores republicanos recusaram a exigência do mandatário de que o projeto tramite no Congresso em conjunto com outra proposta de investimentos ainda maior, que seria patrocinada apenas pelos democratas.



As tensões parecem ter esfriado neste sábado, depois que os assessores do governo americano Steve Ricchetti e Louisa Terrell garantiram aos senadores que Biden continuava entusiasmado com o acordo, embora o presidente tenha dito que não assinaria o projeto de lei bipartidário se ele não fosse acompanhado pela proposta democrata.



De acordo com uma pessoa familiarizada com os telefonemas dos assessores aos parlamentares, a equipe de Biden retratou as consequências dos comentários dele como nada mais do que idas e vindas que podem acontecer nas negociações de Washington. O chefe da Casa Branca planeja apresentar o pacote à população em viagens pelo país e está confiante de que o texto se tornará lei, disse a fonte, que não foi autorizada a discutir publicamente as conversas privadas e falou sob condição de anonimato.



"Minha esperança é que ainda consigamos fazer isso", disse o senador Rob Portman, de Ohio, o principal negociador do lado republicano, em uma entrevista nesta sexta-feira. "É muito bom para a América. Nossa infraestrutura está em péssimas condições", acrescentou.