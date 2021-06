O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, anunciou neste sábado, após as revelações de que infringiu as restrições do governo para evitar a propagação do coronavírus durante um caso com uma assessora, uma informação revelada por um tabloide sensacionalista.



"Devemos ser honestos com as pessoas que sacrificaram tanto nesta pandemia, quando os decepcionamos, como eu fiz ao violar as determinações", escreveu Hancock em uma carta ao primeiro-ministro, Boris Johnson.