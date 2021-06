Vaticano investiga um assessor de João Paulo II por encobrir abusos

O Vaticano informou neste sábado (26) que está investigando um influente assessor do falecido Papa João Paulo II, o cardeal Stanislaw Dziwisz, após acusações de encobrir abusos.



A Nunciatura Apostólica na Polônia indicou que a Santa Sé enviou o cardeal italiano Angelo Bagnasco à Polônia de 17 a 26 de junho para investigar o assunto.



O objetivo da visita foi "verificar os relatos, inclusive os que foram divulgados, de negligência por parte do Cardeal Stanislaw Dziwisz durante seu mandato como Arcebispo de Cracóvia (2005-2016)", disse em um comunicado a Nunciatura (embaixada do Vaticano).



Dziwisz, atualmente com 82 anos, trabalhou ao lado do pontífice polonês no Vaticano e mais tarde serviu como arcebispo em Cracóvia, antes de se aposentar em 2016.



"Bagnasco revisou documentos e realizou uma série de reuniões e informará a Santa Sé sobre sua visita", acrescentou a Nunciatura.



Em novembro, a Conferência Episcopal Polonesa exortou o Vaticano a esclarecer o papel de Dziwisz, após documentários exibidos pelo canal polonês TVN24 que levantaram dúvidas sobre o amigo e secretário de João Paulo II.



O cardeal também é suspeito de ter escondido do papa outros casos de abuso sexual do clero, como os do ex-cardeal americano Theodore McCarrick.



A Igreja Católica, politicamente influente na devota Polônia, foi recentemente atingida por uma série de casos de abuso sexual de alto perfil.



Desde o ano passado, o Vaticano puniu quatro bispos poloneses por acobertar casos de pedofilia de membros do clero.