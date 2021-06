Tesla fará recall de mais de 285.000 carros na China por falha em software

A fabricante americana de veículos elétricos Tesla convocará um recall de mais de 285.000 carros no mercado chinês depois que uma investigação detectou problemas no programa de direção assistida.



A Tesla entrará em contato com os motoristas para atualizar de modo remoto o dispositivo em seus carros de forma gratuita, afirmou a Administração Estatal de Regulamentação de Mercado (SAMR) em um comunicado. O problema afeta sobretudo o Modelo 3 e o Modelo Y de carros importados e de fabricação local.



"O plano de recall foi estabelecido com a Administração Estatal de Regulamentação do Mercado, e foi decidido convocar os seguintes veículos", afirmou a agência.



"Devido a problemas com o sistema de controle de velocidade... o motorista pode facilmente ativar a função de controle de velocidade por engano", completou a agência governamental em um comunicado.



"A velocidade do carro pode aumentar de repente, o que (...) em casos extremos pode provocar colisão e representar um risco para a segurança".



A empresa americana também é alvo de muitas reclamações de clientes chineses sobre a qualidade e o serviço. Em abril, a proprietária de um carro Tesla protestou no Salão do Automóvel de Xangai, um incidente que viralizou nas redes sociais chinesas.



TESLA MOTORS