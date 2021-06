Dois pacientes morrem vítimas da variante Delta no sudoeste da França

Dois pacientes morreram vítimas da variante Delta da covid-19 na região francesa de Gers (sudoeste do país), os dois primeiros casos de contaminação por esta cepa no departamento, informaram as autoridades locais, que anunciaram um plano de ação para evitar um surto epidêmico.



As vítimas, de 42 e 60 anos, que não estavam vacinadas e apresentavam "fatores de risco", faleceram no Centro Hospitalar de Auch, informou a Agência Regional de Saúde (ARS).



A região de Gers identificou outros sete possíveis casos da variante Delta, que é mais contagiosa e representa atualmente "entre 9 e 10%" dos novos resultados positivos para covid-19 na França.



Responsável pelo aumento de casos no Reino Unido nas últimas semanas, esta variante pode provocar um surto em grande escala nos próximos meses se nada for feito para combatê-la de maneira precoce, alertam especialistas e autoridades de saúde.