Autoridades de Mianmar queimam drogas avaliadas em mais de US$ 500 milhões

As autoridades birmanesas queimaram neste sábado ópio, heroína, metanfetaminas e outras drogas com valor de mercado superior a 500 milhões de dólares.



As operações foram organizadas em Yangon e outras cidades, como Mandalay e Taunggyi, no estado de Shan.



A ação coincidiu com o dia internacional de combate ao abuso e tráfico de drogas.



Apesar das restrições de deslocamento impostas pela pandemia de coronavírus, "um aumento constante do tráfico de metanfetaminas no leste e sudeste da Ásia" foi registrado, afirmou a ONU recentemente.



De acordo com as Nações Unidas, o estado birmanês de Shan continua sendo o principal ponto de origem desta droga, que é enviada geralmente para para mercados como Austrália e Japão.



O estado integra o chamado Triângulo de Ouro, a fronteira entre Mianmar, Laos e Tailândia, epicentro da produção de droga no sudeste asiático.