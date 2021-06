A Nova Zelândia suspendeu neste sábado por três dias a "bolha aérea" que permitia voos sem necessidade de quarentena com a Austrália, depois que este país registrou vários focos de coronavírus.



O ministro neozelandês responsável pela luta contra a covid-19, Chris Hipkins, declarou que a suspensão dará tempo às autoridades para adotar medidas que "tornarão esta bolha mais segura, como por exemplo a necessidade de teste de diagnóstico antes da saída para todos os voos" entre os dois países.



As autoridades de saúde australianas anunciaram neste sábado que o confinamento decretado inicialmente para uma semana em quatro distritos de Sydney foi ampliado para toda a cidade e suas comunidades vizinhas por um período de duas semanas.



A medida afeta quase cinco milhões de habitantes e acontece após a detecção de mais de 80 casos de covid-19 relacionados com a tripulação de um voo internacional.



A Nova Zelândia já havia interrompido a "bolha área" em cinco ocasiões com estados individuais, mas esta é a primeira vez que suspende o dispositivo para toda Austrália.



Os dois países estão entre os que conseguiram controla de melhor maneira a pandemia em seu território.



A Nova Zelândia registrou 26 mortes por covid-19 entre uma população de cinco milhões de pessoas. A Austrália menos de 1.000, com 25 milhões de habitantes.



A "bolha aérea" foi instaurada em meados de abril, mais de um ano depois que os dois países fecharam suas fronteiras internacionais devido à pandemia.