Em Wall Street, S&P 500 encerra a semana com recorde

O índice S&P; 500, que reúne as 500 maiores empresas de Wall Street fechou com recorde nesta sexta-feira (25) depois de cifras que mostraram uma inflação alinhada com o aguardado pelo mercado nos Estados Unidos.



O S&P; 500 subiu 0,33% a 4.280,70 pontos e o Dow Jones subiu 0,69% a 34.433,84 unidades.



Enquanto isso, o índice tecnológico Nasdaq baixou 0,06% a 14.360,39 unidades.



Na semana, o S&P; 500 subiu 2,74%, o Dow Jones 3,44% e o Nasdaq 2,35%.



"As notícias macroeconômicas foram boas com uma inflação alinhada com o previsto pelo mercado", resumiu Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.



Os preços continuaram subindo em maio nos Estados Unidos em um contexto de crescimento sustentado da economia, mas já deixam ver os primeiros indícios de moderação da inflação.



Com um aumento em 12 meses de 3,9% até maio, a inflação se move em um ritmo mais rápido desde 2008, impulsionada em particular pela alta vertiginosa dos preços da energia (+27,4%), enquanto houve uma alta moderada dos alimentos, de 0,4%.



Na comparação mês a mês, a variação de preços mostrou sua primeira queda no ritmo de aumento desde o começo do ano, entre abril e maio (+0,4% versus +0,6%).



"O mercado continua subindo e acho que isso deveria continuar nos próximos dias", vaticinou Cardillo.



Entre os valores do dia, a Virgin Galactic (+38,87%) decolou na bolsa nesta sexta-feira depois de receber a autorização para enviar clientes ao espaço por parte da agência americana de transporte aéreo, que desta forma habilita o turismo espacial.



