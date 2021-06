Petróleo sobe em mercado atento a Opep+ e negociações com Irã

Os preços internacionais do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, com os investidores se preparando para a reunião da Opep+ e o prosseguimento das negociações sobre o programa nuclear iraniano na semana que vem.



Em Nova York, o barril do "light sweet" (WTI) para entrega em agosto subiu 1,02%, fechando a 74,05 dólares. O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou em 76,18 dólares em Londres, alta de 0,82%. Trata-se de máximas no fechamento para os dois barris desde outubro de 2018, e de sua quinta alta semanal consecutiva.



Na semana que vem, os 13 membros da Opep e seus aliados irão revisar seus níveis de produção a partir de agosto "e talvez mais além", antecipou Stephen Brennock, da PVM. Os observadores do mercado esperam, "majoritariamente, uma nova redução dos cortes" decididos no ano passado, indicou.



O mercado também irá acompanhar com atenção as negociações em Viena sobre o programa nuclear do Irã. As sanções americanas contra aquele país fizeram cair as exportações iranianas de petróleo cru e a produção local.



