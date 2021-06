A mãe do ex-policial Derek Chauvin, que matou o afro-americano George Floyd, durante uma detenção no ano passado, disse nesta sexta-feira (25) em audiência para determinação de sua sentença, que seu filho era "um bom homem".



"Sempre acreditei na sua inocência e nunca vou duvidar disso", disse Carolyn Pawlenty, dirigindo-se a Chavin em um tribunal em Minneapolis enquanto esperava ouvir sua sentença.



"Não importa aonde vá, onde esteja. Sempre estarei lá para te visitar", acrescentou, instando o juiz a mostrar indulgência com o assassino.