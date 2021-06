Vice-presidente dos EUA visita fronteira com México para ver 'efeitos' da imigração ilegal

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, se reuniu nesta sexta-feira (25) com agentes federais e menores migrantes não acompanhados na fronteira sul do país, parte de uma viagem para mostrar o compromisso do governo de Joe Biden com as políticas de imigração "ordenadas e humanas".



A breve porém esperada visita de Harris aconteceu após a viagem da vice-presidente no início do mês à América Central e ao México, onde abordou as causas da crise migratória que provocaram um aumento de pessoas sem documentos que buscam entrar nos Estados Unidos.



Centenas de milhares de migrantes, principalmente da América Central, tentaram cruzar para os Estados Unidos nos últimos meses, levantando ferozes questionamentos dos republicanos de que a abordagem mais humana do presidente Joe Biden em relação à imigração gerou uma crise fronteiriça ao invés de evitá-la.



"Sempre fez parte do plano vir aqui", declarou a vice-presidente aos jornalistas, após aterrissar em El Paso, no Texas.



Harris, encarregada por Biden de supervisionar os esforços para lidar com a crise migratória, afirmou acreditar que as políticas implementadas pela Casa Branca estavam funcionando.



"O presidente e eu estamos absolutamente comprometidos para garantir que nosso sistema de imigração seja ordenado e humano, e acredito que estamos fazendo progressos nesse sentido", afirmou.



Harris também enfatizou que as questões de fronteira devem ser tratadas de uma forma "informada sobre os fatos e a realidade" se quiserem ser resolvidos de forma produtiva.



A vice-presidente falou com jovens migrantes detidos em um ponto de entrada na fronteira. Em seguida, se reuniu com defensores da imigração e agentes federais enquanto visitava um centro de processamento.



Depois de uma viagem à Guatemala e ao México, cujo objetivo era abordar as causas profundas da migração - ausência de oportunidades econômicas, violência excessiva, corrupção e medo dos cartéis de drogas - a vice-presidente garantiu que a visita à fronteira serviu para "reforçar" a ideia de que é preciso encarar a natureza dessas causas ou lidar com uma crise fronteiriça contínua.



A viagem de Harris acontece cinco dias antes de Trump visitar o governador do Texas, Greg Abbott, na fronteira sul, que, segundo o ex-presidente, se tornou uma zona "sem lei" desde que Biden chegou ao poder.



As medidas de Trump reduziram o fluxo de migrantes, mas durante o governo Biden, as detenções vêm batendo recordes atrás de recordes todos os meses desde março. Em maio, cerca de 180.000 pessoas foram detidas depois de cruzar a fronteira ilegalmente, o maior número em 15 anos.



ABBOTT LABORATORIES