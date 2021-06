Blinken espera rápida reabertura das fronteiras dos EUA aos europeus

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, espera que os Estados Unidos abram em breve suas fronteiras aos europeus, fechadas devido à pandemia da covid-19.



Ansiosa para impulsionar o turismo em seus países-membros, a União Europeia (UE) já reabriu suas fronteiras aos cidadãos americanos, desde que estejam vacinados, ou apresentem um teste negativo para coronavírus.



Os países da UE agora exigem reciprocidade para seus cidadãos que desejarem viajar para os Estados Unidos.



"Temos que nos guiar pela ciência e pelos especialistas médicos, não tomar uma decisão política, mas uma decisão baseada em fatos", disse Blinken, em entrevista coletiva com o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, em Paris.



"Espero que seja muito rápido. Estamos muito ansiosos (por isso). Espero que seja nas próximas semanas, não nos próximos meses", acrescentou ele, em francês.



Blinken observou, porém, que a variante Delta ainda circula ativamente nos países ocidentais.



A linha de ação de Washington a respeito das fronteiras não mudou após a viagem europeia do presidente dos EUA, Joe Biden, eleito, em parte, com a promessa de lutar melhor contra a pandemia.



Os viajantes do espaço Schengen, Reino Unido e Irlanda estão proibidos de entrar nos Estados Unidos desde março de 2020. Esta proibição também está em vigor, em datas diferentes, para Brasil, China, Índia, Irã e África do Sul.