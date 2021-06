AIEA aguarda 'resposta' do Irã sobre extensão do acordo de inspeção nuclear

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) declarou, nesta sexta-feira (25), que não recebeu "resposta" do Irã sobre uma possível extensão do acordo temporário sobre as inspeções nucleares.



O acordo expirou na quinta-feira (24).



O diretor-geral da agência, Rafael Grossi, escreveu para as autoridades iranianas sobre a questão.



E, segundo o comunicado divulgado pela AIEA, "o Irã não respondeu à sua carta, nem indicou se tinha a intenção de manter o acordo atual", que permite à agência continuar exercendo uma certa vigilância sobre o programa nuclear iraniano.



Grossi afirmou que "é necessária uma resposta imediata do Irã sobre o tema".



O Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano disse que tomaria "uma decisão" sobre a questão em sua "primeira reunião" após o fim do prazo, informou o site da televisão estatal do país na quarta-feira (23), citando o chefe de gabinete do presidente Hassan Rohani, Mahmud Vaezi.



Em fevereiro, o Irã limitou o acesso dos inspetores a algumas partes, mas a AIEA chegou a uma solução temporária de três meses com Teerã para garantir o nível necessário de vigilância. Esse pacto ficou em vigor de maio a 24 de junho.



O objetivo era dar um pouco mais de tempo aos diplomatas que estão reunidos em Viena, desde o início de abril, na tentativa de salvar o acordo internacional firmado em 2015.