Papa Francisco receberá Blinken na segunda-feira

O papa Francisco receberá na segunda-feira (28) o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, um sinal de retomada das relações entre Estados Unidos e o Vaticano após o tumultuoso governo de Donald Trump, informaram fontes oficiais nesta sexta-feira (25).



Blinken, que realiza uma viagem pela Europa, se reunirá na Santa Sé com o papa e o arcebispo Paul Richard Gallagher, que exerce como ministro das Relações Exteriores do pontífice, confirmou um porta-voz do departamento de Estado norte-americano.



Blinken é o membro de maior posição do governo de Joe Biden a se reunir com o papa, até agora.



O papa Francisco, que se pronuncia frequentemente a favor do combate à mudança climática e da compaixão pelos refugiados, deve ter uma relação mais cordial com o governo de Biden do que teve com o de Trump.



O pontífice criticou o ex-presidente americano pela construção de um muro na fronteira com o México.



Também se negou a se reunir com o antecessor de Blinken, Mike Pompeo, no ano passado, pouco antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos.



Pompeo, um cristão evangélico, havia criticado o papa em 2018 depois de um acordo que resolveu uma disputa entre China e o Vaticano sobre a nomeação de bispos.