O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou nesta sexta-feira (25) que o "status quo" no Afeganistão não era uma "opção", justificando a retirada em curso de suas tropas, apesar de vários ataques recentes dos talibãs.



"Constatamos um número mais alto de ataques contra as forças de segurança afegãs em algumas partes do país, em comparação com o ano passado. Mas o 'status quo' não teria ajudado. O 'status quo' não era uma opção", disse Blinken em uma entrevista coletiva em Paris.