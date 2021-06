Costa Rica assina empréstimo de 500 milhões de dólares com o BID

A Costa Rica oficializou nesta quinta-feira (24) dois empréstimos de apoio ao orçamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no valor de 500 milhões de dólares.



O primeiro dos empréstimos, de 250 milhões, será usado para atender à emergência sanitária causada pela pandemia de covid-19, apoiando residências e empresas afetadas, segundo o Ministério das Finanças.



A segunda, na outra metade, será para reformas estruturais no plano fiscal, que aumentem a eficiência do sistema tributário e dos gastos públicos.



"Esperamos que essas operações contribuam para consolidar a estabilidade fiscal e econômica", disse Elian Villegas, Ministro das Finanças da Costa Rica, durante cerimônia formal com Fernando Quevedo, gerente do BID para a América Central.



Os empréstimos têm prazo de reembolso de sete e 20 anos, respectivamente, com carência de três e cinco anos e meio. Para serem finalizados, ambos os créditos precisam ser aprovados pela Assembleia Legislativa.



Em 10 de junho, o Congresso já havia dado luz verde a outro projeto de dois créditos de 600 milhões de dólares: 300 milhões correspondem também ao BID e outros 300 ao Banco Centro-Americano de Integração Econômica (BCIE).



O BID é uma das principais fontes de financiamento de longo prazo para projetos econômicos, sociais e institucionais na América Latina e no Caribe.



Em março de 2021, o Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou o acesso da Costa Rica a créditos de mais de 1,7 bilhão de dólares, para apoiar uma economia que fechou o ano passado com um déficit fiscal de 8,7% e um endividamento de quase 70 % de seu PIB.



Em troca, a Costa Rica se comprometeu com um plano de ajuste fiscal para os próximos três anos.