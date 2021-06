Vaca que fugiu de abatedouro receberá indulto em Los Angeles

Uma vaca que havia desaparecido após fugir de um abatedouro com 40 outros animais foi encontrada nesta quinta-feira, mas será indultada, após a intervenção de uma defensora famosa, a cantora Diane Warren.



O rebanho de vacas causou rebuliço na noite da última terça-feira, quando fugiu do abatedouro onde terminaria seus dias, o que levou os policiais acionados para resgatá-las a uma longa perseguição por uma área residencial da cidade americana de Los Angeles.



Os animais fugitivos haviam percorrido ruas de Pico Rivera e invadido o gramado de algumas casas, antes de serem capturados pelo batalhão do xerife de Los Angeles, auxiliados pela polícia montada.



Uma vaca que atacou uma família foi morta, e outras 38, capturadas e levadas de volta para o abatedouro. Um dos animais, no entanto, foi localizado apenas na madrugada de hoje, por um pedestre, quando pastava em um campo localizado a poucos quilômetros do local de onde fugiu.



Um funcionário da cidade de Pico Rivera anunciou que esse animal será salvo, graças a cantora californiana Diane Warren, que se apresentou para "facilitar a libertação da vaca, em colaboração com refúgios locais". A cidade de Pico Rivera discute com os proprietários do abatedouro a possibilidade de enviar todas as vacas que fugiram para refúgios, informou.