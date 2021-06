Ex-governador mexicano é condenado a três anos de prisão nos EUA por lavagem de dinheiro

Um ex-governador do estado de Coahuila, no nordeste do México, foi condenado a três anos de prisão nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro, informaram as autoridades americanas nesta quinta-feira (24).



Jorge Juan Torres López, de 67 anos, ex-governador interino de Coahuila, se declarou culpado em 16 de junho de 2020 de realizar transações financeiras nos Estados Unidos para ocultar os subornos que recebeu em troca de contratos de construção de rodovias.



Formado em administração e integrante do Partido Revolucionário Institucional (PRI), Torres López foi extraditado para os Estados Unidos em outubro de 2019 após ser preso em fevereiro daquele ano no balneário de Puerto Vallarta, na costa do Pacífico mexicano, onde, segundo relatos, ele vivia em um condomínio de luxo.



Ele havia sido acusado em 2017 de participar de um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia crimes contra uma nação estrangeira, incluindo suborno de um funcionário público e apropriação indevida, roubo e desvio de fundos públicos por ou para o benefício de um funcionário público. Há ainda acusações contra ele por fraude bancária e fraude eletrônica.



Diante da Procuradoria de Corpus Christi, no Texas, Torres López concordou em entregar uma propriedade nos Estados Unidos associada aos pagamentos irregulares.



Entre os mais procurados da agência americana de combate às drogas DEA, Torres López foi governador interino de Coahuila de janeiro a novembro de 2011, e ocupou outros cargos públicos desde 1994, inclusive como secretário de Finanças do estado de Coahuila.



A Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) em Corpus Christi, que liderou a investigação, disse que Torres López provavelmente enfrentará um processo de deportação depois de cumprir sua pena na prisão.



Um colaborador de Torres López, Héctor Javier Villarreal-Hernández, de 50 anos, natural de Saltillo, Coahuilla, também foi condenado no Texas por crimes de lavagem de dinheiro e aguarda sua sentença.



