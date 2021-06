Covid-19 pode infectar os neurônios (estudo)

O coronavírus pode infectar os neurônios, desencadeando respostas imunológicas locais e causando complicações neurológicas e mentais, segundo um estudo holandês.



A propagação do vírus para rapidamente e se limita a algumas células cerebrais, mas essa infecção mínima causa uma reação das "citocinas", mensageiros entre as células do sistema imunológico, que desempenham um papel na inflamação local, concluiu o estudo, publicado na revista americana especializada em microbiologia mSphere.



"O que vimos é consistente com o fato de que a infecção por SARS-CoV-2 raramente leva a encefalite grave porque o vírus se espalha de forma incontrolável no cérebro", disse a pesquisadora Debby van Riel em um comunicado.



"Mas o fato de que o SARS-CoV-2 pode eventualmente entrar no cérebro através do nervo olfativo e infectar células localmente, o que por sua vez causa uma resposta inflamatória, pode certamente contribuir para distúrbios neurológicos", explicou.



Desde o início da pandemia, pacientes em todo o mundo relataram distúrbios neurológicos e psiquiátricos, como problemas de memória, dores de cabeça, psicoses raras e até encefalite (inflamação do tecido cerebral).



Uma pessoa em cada três que superou a covid-19 teve um diagnóstico de distúrbio neurológico ou psiquiátrico durante seis meses após a infecção, segundo apontou um grande estudo publicado em abril na revista especializada The Lancet Psychiatry.



Cada vez mais dados indicam que o vírus pode entrar no cérebro através do nervo olfatório. No entanto, o que acontece depois que o SARS-CoV-2 entra no cérebro ainda é pouco compreendido.



"Além do que o nosso estudo indica, o sistema imunológico provavelmente também desempenha um papel. Mais pesquisas serão necessárias para descobrir", disse a pesquisadora Femke de Vrij, do departamento de psiquiatria do hospital Erasmus.



Os pesquisadores observaram o vírus em um curto período de tempo em laboratório, em células naturais de cultura, obtidas a partir de cepas pluripotentes induzidas (iPS).



"Também examinamos um número limitado de tipos de células cerebrais", acrescentou Vrij, enfatizando que pesquisas futuras facilitarão o aprendizado sobre os "efeitos de curto e longo prazo de uma infecção viral nas estruturas cerebrais".