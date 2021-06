Primeiros carvalhos para a reconstrução de Notre-Dame de Paris foram cortados

Os primeiros carvalhos para a reconstrução da catedral de Notre-Dame de Paris foram cortados no nordeste da França, a primeira etapa de um longo processo de preparação.



Cada carvalho tem centenas de anos, pelo menos um metro de espessura e será usado para a armação do telhado e a agulha da catedral, muito danificada durante um incêndio em abril de 2019.



Durante meses, os especialistas vasculharam florestas públicas e privadas para selecionar 1.000 árvores com troncos longos e impecavelmente retos.



"Temos a sorte de trabalhar com espécimes excepcionais", disse à AFP Mickael Durand, diretor da serraria perto da floresta de Berce (cerca de 200 km de Paris), onde os carvalhos foram cortados por especialistas.



"Pesam 15 toneladas e não dá para errar... Cada um deve ter uns 300 anos", explicou.



As toras serão cortadas e armazenadas por 12 a 18 meses. Depois de secas e preparadas, serão utilizadas nas obras de reconstrução, que terão início no final de 2022.



As doações privadas e corporativas para a reconstrução de Notre-Dame chegam a mais de 800 milhões de euros (cerca de 950 milhões de dólares).