Biden anuncia 'acordo' sobre plano de infraestruturas após reunião com senadores

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira (24) um acordo com um grupo de senadores republicanos e democratas sobre um plano de investimento em infraestruturas, após meses de negociações entre a Casa Branca e o Congresso.



"Chegamos a um acordo. Um grupo de senadores, cinco democratas e cinco republicanos, se reuniu e forjou um acordo de infraestruturas que criará milhões de empregos americanos", anunciou Biden no Twitter.



De acordo com a imprensa americana, esse plano inclui mais de 550 bilhões de dólares em novas despesas, além da realocação de outros recursos, por um valor total de cerca de 950 bilhões.



Embora represente um grande avanço, este acordo não marca o fim das discussões.



Dois líderes da maioria democrata no Congresso disseram nesta quinta-feira que o plano deve avançar om o desenvolvimento de outro projeto de lei importante que incluiria outras prioridades para o governo de Joe Biden.



Biden havia proposto no final de março investir cerca de 2 trilhões de dólares em infraestruturas ao longo de oito anos, a fim de criar "milhões de empregos" nos Estados Unidos e permanecer como a maior economia mundial à frente da China, mas também para lutar contra as mudanças climáticas.



Após meses de discussões, as negociações avançam em duas vias paralelas.



Por um lado com o plano de infraestruturas "tradicionais" - pontes, rodovias e aeroportos - e, por outro, seguirá as prioridades de Biden que os democratas chamaram de infraestruturas "humanas".