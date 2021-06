Putin quer fortalecer diálogo com UE

O presidente russo, Vladimir Putin, disse apoiar a proposta franco-alemã de relançar os contatos diretos com a União Europeia (UE) - informou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, nesta quinta-feira (24).



"Recebemos esta iniciativa com satisfação. Putin é partidário da criação de um mecanismo para diálogo e contatos entre Bruxelas e Moscou", afirmou Peskov.



"Bruxelas e Moscou precisam desse diálogo", insistiu.



Em uma cúpula em Bruxelas, hoje e amanhã, os líderes do bloco tratarão, entre outros pontos, de suas relações com a Rússia e sobre como dialogar com Putin.



Após o encontro entre o presidente russo e seu homólogo americano, Joe Biden, semana passada, em Genebra, líderes europeus - como a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, Emmanuel Macron - consideram necessário organizar reuniões com Putin para discutir de temas de interesse da UE, segundo fontes europeias.



Nesta quinta-feira, Merkel considerou que a União Europeia deve favorecer um "contato direto" com a Rússia e com Vladimir Putin, além de "criar mecanismos" para responder "em conjunto" às "provocações" de Moscou.



"A iniciativa de Merkel é apoiada por Macron, mas as conversas [em Bruxelas] serão realizadas junto com outros países, e temos que saber se haverá um acordo a respeito, sobre isso ou não", disse Peskov.