Quadro de Churchill que decorou iate dos Onassis é vendido por US $ 1,8 milhão

Uma pintura de Winston Churchill, dada pelo ex-primeiro-ministro britânico a seu amigo grego Aristóteles Onassis, foi vendida por US$ 1,84 milhão em um leilão organizado pela casa Phillips nesta quarta-feira (23) em Nova York.



A pintura a óleo, intitulada "The Moat, Breccles", pintada por Churchill em 1921, havia sido avaliada pela Phillips entre US$ 1,5 milhão e US$ 2 milhões, longe dos US$ 11,6 milhões esperados para outra pintura do mesmo autor, vendida por Angelina Jolie na Christie's em março passado.



Churchill manteve esta paisagem por 40 anos antes de oferecê-la em 1961 - quatro anos antes de sua morte - a seu amigo e playboy Onassis, explicou Jean-Paul Engelen, vice-presidente da Phillips, à AFP antes da venda.



O bilionário grego colocou a obra em um lugar de honra, no bar de seu iate -o Ari's Bar-, ao lado de obras de Vermeer, Gauguin, El Greco e Pissarro.



O luxuoso iate, o "Christina" - nome da filha de Onassis - havia sido anteriormente uma fragata da Marinha canadense, com quase 100 metros de comprimento, que participou do desembarque na Normandia. Onassis o comprou após a guerra por 34.000 dólares e o restaurou com todos os luxos, gastando cerca de 4 milhões de dólares.



Com a morte de Onassis em 1975 - sete anos após seu casamento com Jackie Kennedy - o iate foi vendido e tudo a bordo foi armazenado, até que seus herdeiros decidiram recentemente vender a pintura.



Para melhor seduzir os fãs dessa mistura entre história e estrelas, a casa de leilões Phillips montou uma réplica - em seus showrooms em Nova York - do "Ari's Bar" e encheu as prateleiras com garrafas de champanhe Pol Roger, as preferidas de Churchill.



POL ROGER & CIE