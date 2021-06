Biden defende pacote fiscal como forma de combater epidemia de violência no país

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento nesta quarta-feira, 23, para ressaltar a importância de se combater a "epidemia de violência armada" no país. O democrata destacou as verbas destinadas pelo pacote fiscal aprovado em março como uma forma de possibilitar o reforço de orçamentos para governos locais, permitindo a contratação de policiais e outras medidas de prevenção de crimes.



Biden reforçou ainda a necessidade de geração de empregos, especialmente para os jovens, tendo em vista "garantir que peguem o cheque de pagamento ao invés de uma arma", algo que o pacote também contemplaria.



Outros pontos nos quais o democrata focou, sugerindo que há apoio bipartidário, foram a verificação de antecedentes para a aquisição de armas e mais restrição para aquelas de maior potencial letal. As medidas, segundo o presidente americano, não afetariam a grande maioria da população.



Ao final, questionado por jornalistas sobre as tratativas em torno do pacote de infraestrutura, ele foi evasivo, indicando que daria a resposta "quando tiver os números finais" mais tarde na noite de hoje.