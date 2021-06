O Brasil registrou 115.228 casos de covid-19 em 24 horas nesta quarta-feira(23), um novo recorde diário, segundo números do Ministério da Saúde que confirmam a chegada de uma terceira onda da pandemia no segundo país com mais mortes.



A pior marca havia sido registrada no dia 25 de março, com 100.158 casos em 24 horas. O balanço oficial desta quarta-feira também registrou 2.392 novos óbitos registrados, elevando o total de óbitos para 507.109.