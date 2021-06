Nasdaq registra segundo recorde consecutivo em Wall Street

O índice tecnológico Nasdaq fechou nesta quarta-feira (23) com o segundo recorde consecutivo, em alta de 0,13%, a 14.271,73 pontos.



O Dow Jones, ao contrário, fechou em queda de 0,21% a 33.874,24 pontos e o índice ampliado S&P; 500 recuou 0,11% a 4.241,84 pontos.



Apesar de seu comportamento misto nesta quarta, o mercado mostra uma dinâmica positiva desde o começo da semana e deixa de lado as preocupações com o ritmo da alta dos preços nos Estados Unidos.



Esta semana será conhecido o índice PCE de preços ao consumo, que serve de referência da inflação para o Federal Reserve (Fed, banco central americano).



O presidente do Fed, Jerome Powell, e outros encarregados do BC americano, destacou que consideram a alta de preços temporária.



"O Fed não disse que endureceria sua política monetária em seguida", admitiu JJ Kinahan, da TD Ameritrade. "Primeiro vão olhar as cifras antes de tomar qualquer decisão", acrescentou.



