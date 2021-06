Capturam suposto assassino de candidato a prefeito no México

Autoridades do estado mexicano de Veracruz, no leste do país, informaram nesta quarta-feira (23) que capturaram o suposto assassino de um candidato a prefeito, que o teria matado para permanecer no cargo.



O indivíduo, identificado como Omar "N", é apontado como o autor intelectual da morte de Remigio Tovar, candidato pelo partido Movimiento Ciudadano a prefeito de Cazones de Herrera, no norte de Veracruz.



Tovar, assassinado apenas um dia antes das eleições de 6 de junho, venceu com 49% dos votos.



O Ministério Público estadual de Veracruz explicou que junto com Omar "N" seu cúmplice Gustavo "N" também foi capturado.



O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, referiu-se ao caso durante sua habitual sessão matinal onde explicou que, segundo as investigações, o suspeito - que atuou como gestor de campanha de Tovar - buscava "permanecer como candidato e ganhar".



No dia do assassinato, Omar "N" estava na casa da vítima e ainda usou seu caminhão para levá-lo ao hospital.



As eleições legislativas e locais de 6 de junho e a campanha eleitoral anterior foram cercadas por violência, com 102 políticos assassinados, 36 deles candidatos ou pré-candidatos a prefeitos, segundo dados da consultoria privada Etellekt.



Veracruz é também um dos estados mais afetados pela violência dos cartéis de drogas que disputam seu território, que se estende ao longo da costa do Golfo do México.