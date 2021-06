Exército israelense fala em cooperação 'sem precedentes' com os EUA contra o Irã

O chefe do exército israelense, general Aviv Kohavi, descreveu nesta quarta-feira (23) como "sem precedentes" a cooperação entre seu país e os Estados Unidos contra o Irã, acusado por Israel de buscar se armar com uma bomba atômica.



Israel, considerada a única potência nuclear do Oriente Médio, se opõe fortemente ao acordo nuclear iraniano alcançado em 2015 com as grandes potências.



O Estado hebreu acredita que o pacto pode levar o Irã a desenvolver armas nucleares e ameaçar sua existência.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quer retornar ao acordo, que deve enquadrar o programa nuclear iraniano e do qual o governo Donald Trump saiu em 2018, restaurando as sanções contra o Irã.



Em resposta, o Irã, que nega buscar se equipar com uma arma nuclear, revisou alguns de seus compromissos no tratado.



Negociações envolvendo o Reino Unido, China, Alemanha, França, Rússia e Irã foram realizadas em Viena nas últimas semanas com o objetivo de fazer com que os Estados Unidos voltem ao pacto.



Na Flórida, o general Kohavi se reuniu com o general Frank McKenzie, chefe do Comando Central do exército dos EUA para o Oriente Médio (Centcom), para discutir a questão iraniana, a guerra de 11 dias em maio entre o exército israelense e o movimento palestino Hamas, assim como sobre a Síria e a coordenação entre os dois países.



"A cooperação entre Israel e o exército dos EUA é sem precedentes em sua magnitude e atingiu novos níveis", disse o general israelense em um comunicado divulgado em Jerusalém pelos militares.



"O objetivo principal e comum do campo de ação de ambos os exércitos é derrotar a agressão iraniana", acrescentou.



Kohavi apresentou às autoridades americanas "vários meios para evitar que o Irã adquira capacidades nucleares militares", segundo o comunicado.



O chefe do Estado-Maior retornará a Israel na sexta-feira após uma visita de vários dias aos Estados Unidos.