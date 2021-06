Petróleo fecha em alta após cifras de reservas nos Estados Unidos

Os preços do petróleo continuaram subindo nesta quarta-feira (23), sustentados por uma queda maior do que o esperado nas reservas de cru nos Estados Unidos.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou a 75,19 dólares em Londres, em alta de 0,51%, um máximo desde outubro de 2018.



Enquanto isso, em Nova York, o barril de WTI para entrega em agosto, em seu primeiro dia como contrato de referência, subiu 0,32% a 73,08 dólares.



As reservas comerciais de petróleo cru nos Estados Unidos caíram pela quinta semana consecutiva, mais do que o esperado pelo mercado, em meio a um aumento do ritmo de refino no país.



Segundo o relatório semanal da Agência americana de Informação sobre Energia (EIA), as reservas de petróleo diminuíram 7,6 milhões de barris (mb) a 459,1 mb até 18 de junho. Os analistas previam um recuo de 3,5 mb.



