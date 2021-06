Kamala Harris visitará a fronteira EUA-México

A vice-presidente dos Estados Unidos e responsável pela política de enfrentamento da imigração ilegal no país, Kamala Harris, visitará a fronteira com o México na sexta-feira.



Centenas de milhares de migrantes, muitos deles fugindo da pobreza e da violência na América Central, tentaram cruzar a fronteira para os Estados Unidos nos últimos meses.



Os republicanos afirmam que esta crise migratória é resultado das políticas mais humanas do presidente democrata Joe Biden, após a dura postura do governo de seu antecessor, Donald Trump.



A assessora principal de Harris, Symone Sanders, disse nesta quarta-feira (23) que a vice-presidente visitará a cidade fronteiriça de El Paso, no Texas, junto com o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas.



Biden encarregou Harris no início deste ano de abordar as causas profundas que levam milhares de residentes de El Salvador, Guatemala e Honduras a emigrar.



A vice-presidente viajou para a Guatemala e o México no início de junho para discutir o assunto, mas foi criticada por comentários nos quais parecia minimizar a crise na fronteira.



Ela também foi questionada por ter parado na fronteira para ver em primeira mão a situação durante sua turnê internacional.



A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que Harris busca abordar as raízes da migração ilegal e "trabalha em coordenação para controlar a situação".



"Esta viagem à fronteira na sexta-feira fará parte desse esforço", disse Psaki.



A Casa Branca não entrou em detalhes sobre a agenda de Harris na fronteira.



A viagem de Harris ocorrerá alguns dias antes de o ex-presidente Trump visitar a fronteira em 30 de junho, em uma tentativa de contrapor sua política rígida em relação à migração e a abordagem mais humana de seu sucessor.



"Depois de meses ignorando a crise na fronteira sul, é ótimo que façamos Kamala Harris finalmente ir e ver a tremenda destruição e morte que eles criaram, um resultado direto de Biden ter acabado com minhas duras, mas justas, políticas de fronteira", disse o ex-presidente em nota.