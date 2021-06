Custo da dívida pública aumentou para os países pobres e diminuiu para os ricos

Os países pobres e emergentes viram os juros que pagam sobre suas dívidas públicas aumentarem nos últimos anos, ao contrário dos países ricos, segundo um estudo a ser publicado na quinta-feira (24) pela seguradora de crédito Euler Hermes.



Há dez anos, os juros sobre a dívida representavam em média 6% dos orçamentos dos Estados, independentemente da sua riqueza.



Hoje, esse nível caiu para 4% para os países avançados, mas passou para 7,3% para os países emergentes e especialmente para 13,7% para os países mais pobres, calculou a Euler Hermes.



Isso ocorre também em um momento em que as dívidas públicas cresceram com a crise da covid-19.



A diferença entre as taxas de juros pagas pelos países avançados e pelos países pobres aumentou, passando de 7,4 a 9,5 pontos percentuais, segundo a seguradora de crédito, que analisou a situação de 61 países emergentes e de 40 países pobres.



Entre os 20 países cuja dívida é considerada de maior risco, Índia, Brasil e África do Sul "devem conseguir evitar a inadimplência porque, nos dois próximos anos, a maior parte das dívidas estará na posse de entidades nacionais e seu avanço pode ser controlado".



Já o Egito apresenta uma situação preocupante, com 39% de sua dívida pública registrada em moeda estrangeira e prazos de reembolso para 2021 e 2022 que chegam a 15% do Produto Interno Bruto (PIB), destaca a Euler Hermes.



África, Angola, Tunísia, Gana e Moçambique são considerados pela seguradora de crédito como "altamente vulneráveis", com uma dívida pública que supera 80% do PIB, um nível alarmante para os países em desenvolvimento.



A China desempenha agora um papel de liderança como credor de países emergentes e pobres, dos quais 33 - de um total de 101 - se endividaram com o gigante asiático por um valor superior a 5% de seu PIB, e a República do Congo (Brazzaville) detém o recorde, com 32%.



De forma geral, a Euler Hermes considera que "a comunidade internacional provavelmente intervirá para fornecer liquidez em caso de dificuldades, mas sem ser capaz de oferecer uma solução abrangente" para o endividamento dos países pobres e emergentes.



