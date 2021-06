Vinte e uma casas danificadas e tráfego ferroviário afetado após terremoto no Peru

Vinte e uma casas foram danificadas e o tráfego ferroviário em Lima foi perturbado após o terremoto de 6,0 de magnitude que sacudiu a costa central do Peru na terça-feira à noite, informaram as autoridades nesta quarta.



"No momento, foram reportados danos em 21 residências", afirmou a Defesa Civil em nota, acrescentando que as autoridades da cidade costeira de Mala, área do epicentro (100 km ao sul de Lima), continuaram avaliando os estragos.



Além disso, o trem urbano elevado de Lima suspendeu seu serviço nesta quarta-feira no trecho sul por algumas horas devido à queda de um poste na ferrovia, informou a empresa pública.



"O governo trabalha nas ações correspondentes para atender às pessoas afetadas e danificadas pelo terremoto", escreveu no Twitter o presidente peruano, Francisco Sagasti.



O prefeito de Lima, Jorge Muñoz, informou que 13 dos 43 bairros da capital sofreram "algum tipo de dano" com o terremoto, que não deixou vítimas.



O Centro Nacional de Operações de Emergência (COEN) informou que nos bairros de Villa María del Triunfo e La Molina, em Lima, casas foram danificadas, bem como na cidade portuária de Callao.



A prefeita de Mala, Sonia Ramos, disse que oito casas foram parcialmente destruídas e 10 pessoas ficaram feridas.



Treze tremores secundários foram registrados esta madrugada, segundo o presidente executivo do Instituto Geofísico do Peru, Hernando Tavera.



O Peru é sacudido todos os anos por pelo menos uma centena de terremotos perceptíveis para a população, pois está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, área de extensa atividade telúrica que se estende ao longo da costa oeste do continente americano.