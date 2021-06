R. Kelly é transferido para prisão em NY antes de julgamento

R. Kelly foi transferido de uma prisão em Chicago para uma prisão em Nova York antes de seu julgamento por crimes sexuais, marcado para o início de agosto, segundo o site do serviço penitenciário federal.



O cantor, cujo nome é Robert Sylvester Kelly e que foi preso em julho de 2019 por tráfico sexual, está agora no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn (MDC).



Kelly, de 54 anos, enfrenta acusações que incluem extorsão, exploração sexual de menores, sequestro, suborno e trabalho forçado, de 1994 a 2018.



O músico - conhecido por sucessos como "I Believe I Can Fly" - se declara inocente de todas as acusações.



A seleção do júri começará em 9 de agosto.



Ele também enfrenta acusações federais em Chicago relacionadas ao suposto abuso sexual de menores.



Os promotores de Chicago afirmam que Kelly se filmou fazendo sexo com menores e que pagou pelo silêncio de possíveis testemunhas em seu julgamento de 2008, no qual foi absolvido das acusações de pornografia infantil.



