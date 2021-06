UE aprova plano francês de recuperação pós-covid

A França recebeu o aval da Comissão Europeia para o seu plano de recuperação de 100 bilhões de euros (119 bilhões de dólares), dos quais quase 40 bilhões serão financiados com subvenções europeias, anunciou nesta quarta-feira (23) a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.



"Estou feliz (...) em anunciar que a Comissão apoia o plano de recuperação francês", disse Ursula von der Leyen no Palácio do Eliseu, enquanto ela e o presidente Emmanuel Macron mostravam o documento de aprovação do plano francês.



O plano de recuperação francês "corresponde ao pagamento de 40 bilhões de euros à França até 2026, uma contribuição extremamente substancial", disse Macron.



Um primeiro pagamento de 5 bilhões de euros deve ser feito em agosto, de acordo com um conselheiro do Eliseu, antes de um segundo de pouco menos de 5 bilhões no outono.



O plano francês inclui investimentos na transição ecológica e tecnologia digital, bem como medidas para promover a competitividade das empresas e o emprego entre os jovem.