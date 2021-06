Alemanha é melhor sócio e amigo dos EUA, diz Blinken

Os Estados Unidos "não têm melhor amigo" do que a Alemanha - declarou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, nesta quarta-feira (23), em sua primeira viagem a Berlim desde que assumiu o cargo.



"Acho que é justo dizer que os Estados Unidos não têm melhor parceiro, melhor amigo no mundo do que a Alemanha", disse Blinken, em entrevista coletiva com a chanceler Angela Merkel.



Essas palavras podem parecer uma ruptura em relação à posição tradicional dos Estados Unidos, que costuma considerar o Reino Unido como seu sócio mais próximo.



"Começa com valores e interesses compartilhados", assim como com "a crença compartilhada de que todos os desafios que enfrentamos têm um impacto na vida das pessoas", continuou Blinken, que teve a Alemanha como primeira etapa de sua viagem europeia.



"Sabemos e estamos de acordo em dizer que nenhum país pode sobreviver sozinho", completou.



O secretário de Estado americano também visitará França e Itália como parte de sua turnê.