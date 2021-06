Ministra denuncia bloqueio a britânicos na UE de emprego e benefícios sociais

Alguns britânicos que vivem na União Europeia tiveram seu acesso negado a empregos, ou a benefícios sociais - denunciou a ministra britânica do Interior, Priti Patel, nesta quarta-feira (23), pedindo à UE que "respeite suas obrigações".



"Estamos a par de que alguns cidadãos britânicos enfrentaram problemas de entrada na UE; que houve uma série de casos de cidadãos britânicos na UE, aos quais foram pedidos vistos de residência que não precisam ter; que foram impedidos de ter acesso a benefícios e aos serviços; e que têm problemas [para fazer valer] seu direito ao trabalho", escreveu Patel no jornal conservador The Telegraph.



A ministra fez um apelo à UE para que "respeite suas obrigações em matéria de direitos dos cidadãos, como o Reino Unido fez com os cidadãos da UE em seu território".



O Reino Unido lançou o programa "Settlement Scheme" (algo como "esquema de instalação"). O plano permite aos cidadãos da UE que viviam no país antes de 31 de dezembro de 2020 se inscreverem para conservar os mesmos direitos.



Entre estes direitos, estão viver, trabalhar e ter acesso à Seguridade Social no Reino Unido pós-Brexit.



O programa é "muito generoso", se comparado com os da UE, afirma Patel, acrescentando que é um "sucesso". Segundo ela, são mais de 5,6 milhões de pedidos e cerca de 5 milhões de estatutos concedidos.



Antes, o número de cidadãos da UE que vivem no Reino Unido era estimado em 3 milhões.



Patel disse aos cidadãos europeus elegíveis que apresentem suas solicitações antes da data-limite de 30 de junho. Ao mesmo tempo, a ministra prometeu que o governo será "pragmático" com aqueles que tiverem "motivos razoáveis" para não enviar seu pedido dentro do prazo.