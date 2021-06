EUA e Alemanha prometem 'frente comum' contra 'provocações' da Rússia

Estados Unidos e Alemanha prometeram, nesta quarta-feira (23), formar uma "frente comum" contra qualquer "provocação russa na Ucrânia", enquanto tentam superar sua disputa sobre o gasoduto Nord Stream 2 antes da visita da chanceler alemã Angela Merkel à Casa Branca.



"Alemanha e Estados Unidos seguirão formando uma frente comum contra qualquer ação perigosa, ou provocadora da Rússia, seja invadindo o território da Ucrânia", ou com "a detenção de (líder opositor russo) Alexei Navalny, ou com a desinformação em nossas democracias", declarou nesta quarta-feira em Berlim o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, junto ao seu homólogo alemão, Heiko Maas.



Quanto ao gasoduto Nord Stream 2, um projeto controverso que gerou tensões entre Washington e Berlim, o chefe da diplomacia americana, que realiza sua primeira viagem à Europa, reiterou a rejeição de seu país à construção, mas expressou a esperança de chegar a um acordo com as autoridades alemãs.



O gasoduto permitirá dobrar o abastecimento de gás russo para a Alemanha.



"Estamos determinados a ver se podemos tirar algo positivo de uma situação difícil que herdamos", destacou Blinken, afirmando que quer fazer todo o possível para "chegar a um resultado final em que a segurança energética da Europa não seja comprometida".