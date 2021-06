O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu nesta quarta-feira a retirada das forças estrangeiras da Líbia, pouco antes de uma reunião em Berlim sobre o processo de paz no país, desestabilizado por um conflito que começou há uma década.



"O acordo de cessar-fogo de 23 de outubro deve ser aplicado plenamente, incluindo a retirada de todas as forças estrangeiras da Líbia", disse Blinken em uma entrevista coletiva em Berlim com o chefe da diplomacia da Alemanha, Heiko Maas.