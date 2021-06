Jornal pró-democracia de Hong Kong anuncia que seu último número será publicado na quinta-feira

O último número do jornal pró-democracia Apple Daily de Hong Kong será publicado na quinta-feira, confirmou o periódico nesta quarta-feira, menos de uma semana depois do congelamento de seus ativos pelas autoridades e da detenção de vários diretores.



"O Apple Daily decidiu que o jornal encerrará suas atividades a partir de meia-noite e que 24 de junho será o último dia de publicação", afirma o jornal no site oficial.



O site do jornal deixará de ser atualizado a partir de meia-noite.



Alguns minutos antes, o conselho de administração havia informado que o jornal deixaria de ser publicado "no mais tardar no sábado".



O Apple Daily expressou apoio durante anos ao movimento pró-democracia e nunca parou de criticar abertamente as autoridades chinesas.



Pequim sempre tentou calar o jornal e utilizou a lei de segurança nacional para minar o trabalho do Apple Daily.